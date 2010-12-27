Станция метро "Проспект Ветеранов" недоступна для пассажиров более 50 минут

В вестибюле обнаружили бесхозный предмет.

В пятницу, 2 ноября, в 10:28 на вход и выход закрыли станцию метро "Проспект Ветеранов". Специалисты проверяют бесхозный предмет, оставленный в вестибюле. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Сотрудники подземки предложили жителям Северной столицы воспользоваться наземным видом транспорта. Станция "Проспект Ветеранов" недоступна для пассажиров уже более 50 минут.

Ранее сотрудники Метрополитена объяснили почему "Достоевская" работает по сокращенному графику.

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