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Фильм "Проклятие Аннабель 3" возглавил российский прокат

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Картина принесла создателям 156,8 млн рублей.

Фильм Гари Доберман "Проклятие Аннабель-3" возглавил российский прокат. За первые четыре дня проката хоррор собрал 156,8 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

По сюжету новой части ужастика семья Уорренов приносит в свой дом одержимую куклу. Они помещают ее в хранилище артефактов. Кукла Аннабель будит злых духов комнаты и направляет их против 10-летней дочери Уорренов и ее друзей
Второе место по сборам в российском прокате занял мультик Pixar "История игрушек - 4", который собрал за два выходных дня 115,8 млн рублей. Третье место досталось занял американский фильм "Собачья жизнь - 2"  (76,3 млн рублей). В пятерке лидеров также оказались "Та еще парочка". (45 млн рублей) и "Люди в черном: Интернэшнл" (40,5 млн рублей).

Ранее мы писали о последних "Мстителях", которым так и не удалось стать самым кассовым фильмов в истории.

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures

 

Теги: проклятие аннабель, российский прокат
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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