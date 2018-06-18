Фильм "Проклятие Аннабель 3" возглавил российский прокат

Картина принесла создателям 156,8 млн рублей.

Фильм Гари Доберман "Проклятие Аннабель-3" возглавил российский прокат. За первые четыре дня проката хоррор собрал 156,8 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

По сюжету новой части ужастика семья Уорренов приносит в свой дом одержимую куклу. Они помещают ее в хранилище артефактов. Кукла Аннабель будит злых духов комнаты и направляет их против 10-летней дочери Уорренов и ее друзей

Второе место по сборам в российском прокате занял мультик Pixar "История игрушек - 4", который собрал за два выходных дня 115,8 млн рублей. Третье место досталось занял американский фильм "Собачья жизнь - 2" (76,3 млн рублей). В пятерке лидеров также оказались "Та еще парочка". (45 млн рублей) и "Люди в черном: Интернэшнл" (40,5 млн рублей).

Ранее мы писали о последних "Мстителях", которым так и не удалось стать самым кассовым фильмов в истории.

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures