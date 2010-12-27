Судно отправилось на внеплановый ремонт.

В четверг, 14 ноября, стало известно о том, что паром "Принцесса Анастасия" отменил все круизы из Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как оказалось, судно отправилось на внеплановый ремонт.

"Данное решение было принято в связи с проведением внеплановых технических работ", —сказано в сообщении.

В компании отметили, что Princess Anastasia возобновит свою навигацию в рамках установленного расписания. Паром отменил круизы в период с 14 по 20 ноября 2019 года. В пресс-лужбе отметили, что те петербуржцы, которые приобрели билеты на эти даты могут забронировать без дополнительной оплаты аналогичные круизы в декабре 2019 года, а также в круизном сезоне 2020 года.

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Фото:Piter.TV