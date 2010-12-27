Сотрудники книжного магазина составили карту города для читающих петербуржцев

Она включает в себя все книжные магазины, находящиеся в туристическом центре Северной столицы.

Сотрудники книжного магазина "Подписные издания" составили карту города для читающих петербуржцев. На схеме они указали всех своих коллег по цеху — небольшие торговые точки и площадки крупных сетей. Об этом сообщают организаторы.

Карта включает в себя несколько районов, среди которых Петроградка, Васильевский остров, Невский проспект и частично Обводный канал. Один из фрагментов карты уже размещен на Невском.

Организаторы акции считают, что книжные магазины — такой же бренд Петербурга, как музеи и театры. Плакаты с картой можно получить бесплатно в "Подписных изданиях".

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Фото: Instagram / izdaniya