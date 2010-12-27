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Россиянка стала лауреатом премии Европейского общества научной фантастики
Сегодня, 16:54
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Alena_Zinovieva
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Россиянка стала лауреатом премии Европейского общества научной фантастики

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Анну Старобинец признали лучшим писателем-фантастом.

Россиянка Анна Старобинец получила премию Европейского общества научной фантастики. Организаторы присвоили ей звание лучшего писателя-фантаста. Об этом сообщают российские СМИ.

Церемония награждения состоялась во французском городе Амьен. Премию также получили переводчик Илва Спонберг, журнал Angle Mort, издательство Видавництво Жупанського и художник Миливой Черан. Почетным "Гранд Мастером" стал писатель Жерар Клейн.

Напомним, Анна Старобинец — является автором таких фантастических книг, как "Убежище 3/9", "Первый отряд. Истина", "Живущий". Последнее ее произведение — документальная повесть "Посмотри на него" о прерывании беременности на позднем сроке.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет конкурс на лучший фантастический рассказ.

Фото: starobinets.ru

Теги: анна старобинец , лучший писатель фантаст , премия европейского общества научной фантастики
Категории: Лента новостей Новости России

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