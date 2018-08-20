"Подписные издания" разыграют на аукционе библиотеку Парфенова

Вырученные деньги пойдут благотворительному проекту Никиты Кукушкина "ПОМОЩЬ".

Во вторник, 2 марта, в шесть часов вечера в Instagram-аккаунте "Подписных изданий" пройдут торги 452 томов и сертификат подлинности, подписанный Леонидом Парфеновым. Вырученные средства будут перечислены благотворительному проекту Никиты Кукушкина "ПОМОЩЬ".

Стартовая цена –10 тысяч рублей. Поднять цену можно либо в комментариях к посту, либо в директе аккаунта магазина. Победитель самостоятельно перечислит деньги благотворительному проекту. Отмечается, что специально для мероприятия разработан персональный экслибрис – печать "Из библиотеки Леонида Парфенова" будет поставлена на всех книгах. Среди книг представленая серия "Библиотека всемирной литературы", а также собрания сочинений отечественных и зарубежных классиков.

Благотворительный проект помогает пожилым и нуждающимся людям. Отметим, что попечителями фонда являются Александр Гудков, Антон Лапенко, Ирина Горбачева и многие другие известные личности России.

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Фото: instagram.com/izdaniya/