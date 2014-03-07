Более 47 тысяч растений высадят в парках Победы Петербурга

Парки подготавливают к открытию цветочного сезона.

В понедельник, 1 марта, в оранжереях Московского и Приморского парков Победы начали подготавливать растения и цветы, которые будут оформлять газоны и клумбы, к новому сезону. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Так, к концу февраля в Московском парке Победы рассадили в индивидуальные ёмкости 14 тысяч двулетних виол Виттрока. Кроме того, было посажено 5 тысяч гацаний, 7 тысяч флоксов, 4 тысячи лобелий и 8 тысяч цинерарий. В Приморском парке Победы же планируют высадить более 9 тысяч многолетних растений 50 разных сортов.

В Петербурге высадят почти 11 тысяч деревьев, более 65 тысяч кустарников и 5 миллионов двулетних и однолетних растений. Специалисты уточнили, что город будут украшать 561 тысяча дввухлетних виол, более 30 тысяч многолетних растений, более 4 миллионов летников, а также более 200 тысяч тюльпанов.

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