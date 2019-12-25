"Почта России" займется доставкой вина

Доставлять будут российское вино.

Статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил журналистам, что " Почта России" займется доставкой российского вина в рамках его дистанционной продажи.

"Да. Там будет сейчас в рамках рабочей группы обсуждаться, но действительно, "Почта России" в отношении российского вина будет осуществлять его доставку", - сказал он.

По словам Алексея Сазанова, сейчас преждевременно обсуждать вопрос о полноценном запуске онлайн-торговли алкоголем.

Ранее мы сообщали, что вице-премьер Виктория Абрамченко призвала запретить неперерабатываемую и трудноизвлекаемую упаковку по стране.

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