Абрамченко призвала запретить неперерабатываемую упаковку в России

Соответствующие инициативы прорабатываются правительством РФ.

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко призвала запретить неперерабатываемую и трудноизвлекаемую упаковку по стране. Такое заявление чиновница сделала в эфире телеканала "Россия-24". Спикер уточнила, что власти уже говорят об этом в виде законодательных инициатив.

Необходимо запретить - и нужно этого не бояться. Считаем, что такие отрасли, как сельское хозяйство, дорожное хозяйство, промышленность, в состоянии до 50% замещать первичного сырья как раз вторичными материальными ресурсами. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Напомним, что в России ежегодно накапливается 8 млрд тонн отходов. Кабинет министров надеется добиться уровня переработки упаковок в 85 процентов от общего показателя уже к 2030 году. Проблема будет решаться за счет развития экономики замкнутого цикла.

В России разрабатывают меры по регулированию цен на пластиковую упаковку.

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