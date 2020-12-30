  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Абрамченко призвала запретить неперерабатываемую упаковку в России
Сегодня, 12:06
100
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Абрамченко призвала запретить неперерабатываемую упаковку в России

0 0

Соответствующие инициативы прорабатываются правительством РФ.

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко призвала запретить неперерабатываемую и трудноизвлекаемую упаковку по стране. Такое заявление чиновница сделала в эфире телеканала "Россия-24". Спикер уточнила, что власти уже говорят об этом в виде законодательных инициатив.

Необходимо запретить - и нужно этого не бояться. Считаем, что такие отрасли, как сельское хозяйство, дорожное хозяйство, промышленность, в состоянии до 50% замещать первичного сырья как раз вторичными материальными ресурсами.

Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Напомним, что в России ежегодно накапливается 8 млрд тонн отходов. Кабинет министров надеется добиться уровня переработки упаковок в 85 процентов от общего показателя уже к 2030 году. Проблема будет решаться за счет развития экономики замкнутого цикла. 

В России разрабатывают меры по регулированию цен на пластиковую упаковку.

Фото: Pixabay.com

Теги: виктория абрамченко, неперерабатываемая упаковка
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии