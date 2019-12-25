"Почта России" начала доставлять в Петербург онлайн-товары из Японии

Товары можно приобрести через сервис InJapan.

С декабря россияне смогут покупать товары на аукционах и в онлайн-магазинах Японии через сервис InJapan и получать их с помощью EMS-доставки Почты России. В Москву и Петербург товары доставят в течение 7 дней, в другие города-миллионники – в течение 14 дней. Если товар необходимо получить раньше, то можно воспользоваться частными курьерскими службами. Об этом сообщили в пресс-службе "Почты России".

При доставке через EMS россиянам не нужно будет предоставлять паспортные данные для таможенного декларирования отправлений. Оплатить таможенную пошлину можно будет на сайте, в мобильном приложении Почты России или в почтовом отделении.

Компания InJapan занимается доставкой товаров с аукциона Yahoo и онлайн-магазинов Японии. На сервисе для россиян доступны более 10 000 товарных категорий из Японии.

Ранее мы писали, что в этом году на Невском проспекте откроется флагманское отделение "Почты России".

Фото: ВКонтакте / Почта России (Masha Serova)