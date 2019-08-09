Лоукостер "Победа" с 9 августа увеличил нормы ручной клади

В салон можно будет брать с собой ноутбук без чехла.

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" с 9 августа разрешила провозить в салоне самолета ноутбук без чехла сверх основной нормы ручной клади (габариты 36х30х27см). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Раньше авиакомпания допускала ноутбуки к провозу в салоне самолета только в составе нормы ручной клади. Однако, как отметил генеральный директор авиакомпании, в 2019 году на самолётах "Победы" стали чаще летать бизнес-клиенты, которым очень важно иметь при себе ноутбук.

В 2019 году в планах авиакомпании перевезти не менее 10 миллионов человек. Добиться такого результата руководство планирует за счет наращивания маршрутной сети и пополнения парка.

Ранее лоукостер "Победа"стал туроператором.