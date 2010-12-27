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Лоукостер "Победа"стал туроператором
Сегодня, 9:01
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lesjasap

Лоукостер "Победа"стал туроператором

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В ближайшее время компания начнет реализовывать туры в Египет.

Авиакомпания "Победа" официально стала продавать туристические путевки. С 22 июля лоукостер запускает реализацию пакетных предложений по всей своей маршрутной сети. На данный момент это более 70 направлений, из которых 25 - международные. Об этом сообщил генеральный директор Андрей Калмыков.

Специалист рассказал, что в стоимость путевки будет входить проживание в отеле, перелет и страховка. По желанию клиент может заказать трансфер из аэропорта в гостиницу. 

Отметим, что приказ о признании "Победы" туроператором подписан еще 3 июня. Известно, что одним из приоритетных маршрутов для компании станет Египет. Фирма надеется возобновить туда перелеты и продавать туры. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина хочет помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

Фото: Piter.tv

Теги: авиакомпания, египет, лоукостер, победа, туроператор
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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