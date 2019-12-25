С 14 мая начнётся продажа билетов на рейсы компании.

Авиакомпания "Победа" рассказала о сроках возобновления полётов по России. Она начнёт полёты с 1 июня. Об этом пишет ТАСС.

Лоукостер рассказал, что полёты по России будут возобновляться поэтапно. Причина в том, что в некоторых регионах страны началось постепенное снятие ограничений из-за пандемии коронавируса. С заявлением выступил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

С 14 мая начнётся продажа билетов на рейсы "Победы". На данный момент известно о 73-х доступных внутрироссийских направлениях.

Ранее СМИ писали, что перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты.