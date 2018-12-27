  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Площадь Восстания" проверяли почти час
Сегодня, 12:37
70
Rybka123

"Площадь Восстания" проверяли почти час

0 0

В данный момент метро работает в штатном режиме. 

В пятницу, 22 февраля, станция метро "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую"  был закрыт для пассажиров на вход и выход в течение 50 минут. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Станцию закрыли в 11:09, пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 11:59. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. В метрополитене предлагали добираться наземным транспортом. В данный момент метро работает в штатном режиме.

Ранее на Piter.TV: На Новгородской на историческом здании появились трещины после капитального ремонта
Фото: Piter.TV

Местоположение на карте:

Теги: бесхозный предмет, метро санкт-петербурга, площадь восстания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий