"Площадь Восстания" проверяли почти час

В данный момент метро работает в штатном режиме.

В пятницу, 22 февраля, станция метро "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" был закрыт для пассажиров на вход и выход в течение 50 минут. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.



Станцию закрыли в 11:09, пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 11:59. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. В метрополитене предлагали добираться наземным транспортом. В данный момент метро работает в штатном режиме.



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Фото: Piter.TV