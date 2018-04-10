"Петроэлектросбыт" рассказал, как уберечься от мошенников, которые предлагают сменить счетчики на новые

В Петербурге увеличилось количество случаев мошенничества с установкой счетчиков. "Петроэлектросбыт" нашел выход из этой ситуации.

В Северной столице вместе с весной город накрыла волна афер со счетчиками. Солнце и тепло активизировало мошенников, которые ходят по квартирам к наивным пенсионерами и предлагают проверить счетчики. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на представителей "Петроэлектросбыта". Специалисты предупредили не верить незнакомцам, которые пытаются проникнуть к вам в дом под различными предлогами.



Чаще всего мошенники работают по налаженной схеме. Они представляются сотрудниками "Петроэлектросбыта", хотя на самом деле не имеют отношения к данной организации. далее злоумышленники угрожают большими штрафами и отключением электроэнергии, если пожилые люди откажутся впустить их в помещение. Там они рассказывают жертвам, что счетчики нуждаются в незамедлительной замене. Иногда мошенники заранее присылают уведомления о "работах" на электронную почту или кладут письма с предупреждениями прямо в почтовые ящики. Затем сотрудники втридорога производят замену приборов, что приводит к сбоям в показаниях счетчиков и дальнейшем расчете электроэнергии.



Точную информацию о необходимости замены счетчика можно получить только у официальных представителей ответственной компании - в момент оплаты квитанции в центрах приема платежей или в личном кабинете на сайте.



Уберечься от мошенников можно, спросив у них о заводском номере установленного у вас прибора. У работников "Петроэлектросбыта" эта информация всегда есть при себе.



Напомним, что в Петербурге дети стали чаще травмироваться: зафиксировано 1374 несчастных случаев за 2017 год.



Фото: Piter.tv