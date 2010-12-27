За 2017 год в Петербурге увеличилось количество несчастных случаев, произошедших с детьми в школах. Количество пострадавших учеников увеличилось до 1374 человек. Об этом сообщает "Росбалт", ссылаясь на пресс-службу Прокуратуры Санкт-Петербурга.
Согласно проведенной статистике, школьники на шесть с половиной процентов чаще страдали от травм во время учебного процесса, чем за тот же период в позапрошлом году. О большинстве случаях педагоги не сообщали родителям о произошедшем, в отдельных случаях - специально скрывали факты травмирования их детей. Прокуратура также выявила и другие нарушения законодательства в ряде учебных заведений города.
Сейчас материалы по данным делам направлены на изучение председателю Комитета по образованию Петербурга. В его отношении внесено представление.
Напомним, что в Петербурге комиссия одобрила внесение пяти объектов в реестр региональных памятников.
Фото: Pixabay.com
В Петербурге дети стали чаще травмироваться: зафиксировано 1374 несчастных случаев за 2017 год
Представители Прокуратуры Северной столицы беспокоятся об увеличении количества травмирования в школах.
За 2017 год в Петербурге увеличилось количество несчастных случаев, произошедших с детьми в школах. Количество пострадавших учеников увеличилось до 1374 человек. Об этом сообщает "Росбалт", ссылаясь на пресс-службу Прокуратуры Санкт-Петербурга.