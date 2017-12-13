В Петербурге комиссия одобрила внесение пяти объектов в реестр региональных памятников

В Северной столице прибавление: город будет охранять еще пять региональных памятников культуры.

В Петербурге список охраняемых памятников пополнился пятью новыми объектами. В него включили два вокзала, дореволюционный институт и дом в архитектурном стиле модерн. Такие рекомендации вынесла комиссия по сохранению культурного наследия города. Об этом сообщается на официальном сайте КГИОПа. Заседание по данному вопросу проходило днем 9 апреля в Смольном.

"Повезло" станциям Дербуны и Горелово, зданию по Малой Посадской улице, в котором с 1905 года располагалось женское высшее учебное заведение, а также Дому Ефремова по Литовскому проспекту, возведенному в 1911 году, и Комплекс построек Главного дворцового управления на Прачечном дворе по улице Чайковского. Всего специалисты рассмотрели шесть кандидатов на включение в единый реестр. Отобраны были пять претендентов. Они получат статус региональных памятников.

Фото: Piter.tv

