"Петербургский дизайн" получает поддержку от Смольного

Председатель Комитета по промышленной политике Петербурга Соловейчик рассказал, как власти города поддерживают проект «Петербургский дизайн».

В 2023 году стартует второй сезон проекта "Петербургский дизайн", который получил широкую поддержку города и правительства. Организаторы проекта, во главе с Кириллом Соловейчиком, анонсировали некоторые изменения в условиях участия. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Один из ключевых аспектов изменений – продление срока проекта до 7 месяцев. Это решение было принято на основе прошлогоднего опыта и позволит более глубоко изучить потребности и запросы дизайнеров.

Как отметил Соловейчик, они стали лучше понимать дизайнеров и более четко реагировать на их запросы. Отличившимся инструментом, который появился после первого сезона проекта, стал экспертный совет. Его участие позволяет исправлять ошибки и совершенствовать работу организаторов.

Первый сезон проекта "Петербургский дизайн" прошел в 2022 году как ответ на риск ухода международных брендов с рынка РФ. Организаторы проекта были нацелены не только на поддержку региональных брендов, но и на заполнение ниш, освобожденных в результате ухода крупных марок

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Фото: пресс-служба комитета по промышленной политике