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Петербургские присяжные оправдали обвиняемых в контрабанде кокаина из Доминиканы
Сегодня, 21:01
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IRINA_CHALKINA
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Петербургские присяжные оправдали обвиняемых в контрабанде кокаина из Доминиканы

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Фигуранты оправданы присяжными в связи с недоказанностью события преступления.

В среду, 31 октября, стало известно, что петербургские присяжные оправдали обвиняемых в контрабанде кокаина из Доминиканы. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Фигуранты оправданы присяжными в связи с недоказанностью события преступления

говорится в сообщении

По версии следствия, обвиняемые входили в состав ОПГ, которая промышляла контабандой наркотиков с 2015 года. Так, наркодельцы растворяли запрещенные вещества в жидкости и перевозиле в бутылках из-под рома. Далее к "клиентам" такой напиток поступал через курьера. 

Ранее мы сообщали о том, что воспитателей детского сада, где ребенок обжег глаза, наказали выговором

Фото:Pixabay

 

 

 

Теги: банда наркоторговцев , опг из петербурга , суд над наркоторговцами , суд петербурга
Категории: Лента новостей Новости СПб

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