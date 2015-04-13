Фигуранты оправданы присяжными в связи с недоказанностью события преступления.

В среду, 31 октября, стало известно, что петербургские присяжные оправдали обвиняемых в контрабанде кокаина из Доминиканы. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Фигуранты оправданы присяжными в связи с недоказанностью события преступления говорится в сообщении

По версии следствия, обвиняемые входили в состав ОПГ, которая промышляла контабандой наркотиков с 2015 года. Так, наркодельцы растворяли запрещенные вещества в жидкости и перевозиле в бутылках из-под рома. Далее к "клиентам" такой напиток поступал через курьера.

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