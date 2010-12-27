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Воспитателей детского сада, где ребенок обжег глаза, наказали выговором
Сегодня, 20:47
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IRINA_CHALKINA
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Воспитателей детского сада, где ребенок обжег глаза, наказали выговором

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Ребенок получил ожог роговицы от бактерицидной лампы.

В среду, 31 октября стало известно о том, что воспитателей детского сада, где ребенок обжег глаза, наказали выговором. Об этом сообщают в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Светланы Агапитовой.

Напомним, что минувшую  в пятницу, 26 октября, ребенок пожаловался родителям на боль в глазах. Мать девочки незамедлительно вызвала медиков, которые подтвердили термическое поражение глаз и рекомендовали консультацию окулиста. Как оказалось, малышка получила ожог роговицы от бактерицидной лампы.

Далее полицейские провели расследование инцидента в детском саду Красносельского района. В результате воспитатель и няня дисциплинарное взыскание..

Как пояснили уполномоченному в отделе образования, обработка помещений группы бактерицидной лампой проводилась во время прогулки. Сначала переносной облучатель включили в игровой, затем его переместили в спальню. Когда дети вернулись с улицы, часть из них отправились в туалетную комнату через спальню. Опрошенные малыши рассказали, что видели там "синий огонек" – это значит, что лампу просто забыли выключить

рассказали в аппарате 

Отметим, остальные воспитанники пока не жаловались на состояние здоровья. 

Ранее мы сообщали о том, что cоцсеть "Вконтакте" получила иск на 100 тысяч за разглашение личных данных 

Фото:Pixabay

 

 

Теги: детский амбудсмен , детский сад , детский сад выговор , полугодовалая девочка получила сильные ожоги , светлана агапитова
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Общество

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