В Петербурге задержали "посольство" несуществующего карибского королевства

Предприимчивые мошенники выдавали паспорта и водительские удостоверения мигрантам из Таджикистана, Пакистана и Афганистана.

В Петербурге полицейские вышли на след хитрых мигрантов, которые создали консульство несуществующего "Королевства ASPI" и на протяжении нескольких лет выдавали приезжим поддельные документы.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие" в Центр "Э" поместили главного 55-летнего "консула" из Средней Азии, который "по документам" является выходцем из несуществующего островного бассейна. Вместе с ним в следственный изолятор поместили трех его сообщников 43-х и 35-ти лет. Известно, что мошенники находили клиентов из дальнего и ближнего зарубежья. Злоумышленники собирали мигрантов деньги и документы, а "консул" на домашнем принтере изготавливал водительские удостоверения и паспорта "Королевства ASPI" с отметками о регистрации в Беларуси.

Оперативники нашли в "штаб-квартире консульства" 162 незаполненных бланка Королевства, принтеры, ламинаторы, оттиски печатей с регистрацией в Минске, а также 116 фотографий лиц азиатской внешности и ленту с голограммами. Однако это оказались не самые интересные находки. У одного из злоумышленников в квартире обнаружили патроны, пистолеты системы "Наган" и ТТ и муляж гранаты.

Во время задержания "посол" решил не выходить из роли и предоставил полиции свой паспорт подданного "Королевства ASPI". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что бывший сотрудник УМВД остановил стрельбу в Красногвардейском районе.