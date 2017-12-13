В Ленобласти полиция задержала молдавскую парочку "Бонни и Клайд"

Странные мигранты привлекли внимание соседей.

В Приозерском районе Ленинградской Области жители поселка Мичуринское направили полицию в гости к двум мигрантам, которые оказались в федеральном розыске за разбой.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", с заявлением обратилась 25 февраля жительница поселка. Она рассказала, что ее соседи, расположившиеся в доме на Озерном переулке, ведут сомнительный образ жизни и вероятно не имеют регистрации.

Сотрудники полиции решили проверить жильцов по указанному адресу и забрали в отдел полиции 49-летнего мужчину и его 38-летнюю сожительницу. После проверки по базам данных МВД стало ясно, что граждане Молдовы находятся в федеральном розыске.

Было установлено, что приезжих с 13 мая 2016 года разыскивают на родине за разбой в составе группы. На данный момент, криминальная парочка находится в изоляторе в ожидании депортации. Также на них составили протокол по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что еще один активист из "Весны" получил в Петербурге 25 суток ареста за политическую акцию протеста .