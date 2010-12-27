Бывший сотрудник УМВД остановил стрельбу в Красногвардейском районе

В Петербурге дорожную ссору смог остановить 41-летний мужчина, который раньше работал в УМВД.

В Петербурге минувшей ночью дорожный конфликт закончился задержанием инициатора стрельбы. Отмечается, что виновник пытался скрыться с места происшествия, но попал в автомобиль сотрудика полиции. На месте правоохранительные орагны составили рапорт и отправили мужчину в больницу. Также стоит заметить, что злоумышленник не в первый раз обвиняется в нарушении общественного порядка.

Известно, что около восьми часов вечера дорогу не поделили уроженец Якутии 60-ти лет на "Тахо" и 37-летний житель Петербурга на фургоне "Кадди". В ходе ссоры мужчина на внедорожнике совершил выстрелы, а после решил мгновенно покинуть место преступления, но врезался в "Икстрэил".

В результате столкновения водитель "Тахо" ударился лицом, получил сотрясение мозга и повредил нос. В момент, когда водитель осозновал все происхлдящее, 41-летний экс сотрудник УМВД Кировского района решил действовать по старой схеме. Он покинул машину и задержал нарушителя.

Фото: ВК, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб