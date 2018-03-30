Полицейские выявили нелегальный хостел на юго-западе Петербурга

На момент проверки в помещении находились 8 человек - выходцы из ближнего зарубежья.

Органы правопорядка обнаружили нелегальный хостел в одном из домов на проспекте Стачек. Об этом сегодня днем, 30 марта, сообщили в пресс-службе Управления информации и общественных связей МВД.

Нелегальный приют для мигрантов располагался в нежилом помещении на первом этаже многоквартирного дома. Несколько комнат там были пригодны для проживания. Как сообщили в МВД, на момент проверки в помещении находились 8 человек - выходцы из ближнего зарубежья. Все они не имели регистрации по месту проживания в указанном адресе.

Сотрудники управления завели дело против мигрантов по статье "нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации".