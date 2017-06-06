В Петербурге упали цены на съёмное жильё

Всего за 10 тысяч в месяц можно заселиться в "однушку" в Красносельском и Приморском районах.

В Петербурге заметно снизились цены на аренду квартир во всех районах. Об этом сообщает "Фонтанка".

Так, в центре города средняя цена на жильё в апреле сократилась на 15-30% по сравнению с началом года. Арендаторы на окраинах снижают цены, квартиры премиум-класса сдаются со cкидкой до 25%.

Сейчас однокомнатную квартиру можно снять за 15 тысяч рублей в хорошем спальном районе (без учета платежей за коммунальные услуги), — за эти же деньги можно арендовать двухкомнатную квартиру на окраине.

Всего за 10 тысяч в месяц можно заселиться в "однушку" в Красносельском и Приморском районах, а в Красном Селе и в Колпино есть двухкомнатные квартиры за те же деньги.

Также петербуржцы, у которых нет собственных дач, стали интересоваться коттеджами. Но загородные дома выросли в цене на 50% и 100% за последние месяцы.

Ранее мы сообщили, что россиянам начали снижать стоимость аренды жилья.

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