"ПетербургГаз" смог отсудить право на имя у компаний-двойников

Суд постановил изменить название и переделать сайты компаний-двойников.

В четверг, 29 июля, стало известно, что компания ООО "ПетербургГаз" смогла выиграть суд у компаний "Петербургская газовая служба" и "Газтеплоцентраль". Конкуренты пользовались именем известной фирмы и использовали похожее доменное имя для интернет-сайта.

Изначально компания направила претензии организациям, но они не отреагировали. Тогда "ПетербургГаз" решили обратиться в суд. Конкуренты исполнили решение суда сразу же. Так, домен одной компании отличался от домена "ПетербургГаза" лишь одной буквой. Компания увидела в этом нарушения прав не только своих, но и потребителей на достоверную информацию. Истец поделился, что бывали случаи, когда недовольные клиенты жаловались с претензиями, а позже выяснялось, что услугу предоставляла другая компания.

Ранее мы писали, что в Петербурге откроется магазин новой торговой сети.

Фото: pixabay