На Пулковском шоссе ведутся плановые работы по спуску газа

На улице ощущается запах газа.

Прорвало, вероятно, газовую трубу на Пулковском шоссе, сообщили очевидцы в соцсетях. Однако, как стало известно Piter.tv, это плановые работы.

Жители Средней Рогатки 22 августа стали ощущать запах газа на улице. Однако, как стало известно Piter.tv, еще накануне местных жителей предупредили о том, что ООО "Ориент-Бридж" (теплоснабжение) будет проводить внеплановые ремонтные работы на газопроводе высокого давления ГРО "ПетербургГаз".

На данный момент ведутся плановые работы по спуску газа, все службы предупреждены.

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Видео: Telegram/ Мегаполис