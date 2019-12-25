"ПетербургГаз" получил статус регионального оператора газификации

Сотрудничество будет вестись в рамках исполнения закона о бесплатном подведении газа.

Смольный определил организацию, которая будет подводить газ к земельным участкам Петербурга. Это будет компания "ПетербургГаз". Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Сотрудничество будет вестись в рамках исполнения закона о бесплатном подведении газа, подписанного Владимиром Путиным 11 июня 2021 года.

Первый этап реализации проекта газификации должен быть реализован в 2023 году, а второй – до 2030 года.

Ранее Мишустин заявил, что газификация населенных пунктов должна проходить без бумажной волокит.

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