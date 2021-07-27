Мишустин заявил, что газификация населенных пунктов должна проходить без бумажной волокиты

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе визита в Южно-Сахалинск заявил, что программа бесплатной газификации должна проходить без бумажной волокиты.
Так, глава правительства лично посетил частный дом, куда недавно был проведен газ по этой программе. Мишустин пообщался с хозяйкой дома Татьяной Хитровой. Мишустин отметил, что в Сахалинской области в настоящее время реализуется программа по газификации и газоснабжению. Она рассчитана, по его словам, на 75 населенных пунктов.
Это более чем 26 тыс. таких домов, как ваш. Самое главное в этой программе - это бесплатное доведение газа до участка, - отметил премьер-министр.
Хозяйка дома в беседе с премьер-министром отметила, что ей не пришлось собирать очень много справок. По ее словам, оформление заняло порядка 20-30 дней.
Видео: Telegram / Другой Беляков
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