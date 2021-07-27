Мишустин заявил, что газификация населенных пунктов должна проходить без бумажной волокиты

Премьер-министр побывал в частном доме, куда недавно провели газ.

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе визита в Южно-Сахалинск заявил, что программа бесплатной газификации должна проходить без бумажной волокиты.

Так, глава правительства лично посетил частный дом, куда недавно был проведен газ по этой программе. Мишустин пообщался с хозяйкой дома Татьяной Хитровой. Мишустин отметил, что в Сахалинской области в настоящее время реализуется программа по газификации и газоснабжению. Она рассчитана, по его словам, на 75 населенных пунктов.

Это более чем 26 тыс. таких домов, как ваш. Самое главное в этой программе - это бесплатное доведение газа до участка, - отметил премьер-министр.

Хозяйка дома в беседе с премьер-министром отметила, что ей не пришлось собирать очень много справок. По ее словам, оформление заняло порядка 20-30 дней.

Видео: Telegram / Другой Беляков