"Пассажиравтотранс" заплатит штраф в размер 400 тыс. рублей

УФАС установило, что организация нарушила Закон о защите конкуренции.

УФАС России по Петербургу в очередной раз оштрафует "Пассажиравтотранс". Дело в том, что перевозчик не исполнил предписание антимонопольной службы об установлении экономически обоснованных тарифов, независящих от дальности маршрута. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

УФАС выявила, что "Пассажиравтотранс" устанавливает цену на билет в зависимости от дальности: чем длиннее маршрут, тем дороже стоимость, однако такой подход не отражает реальные затраты организации на оказание услуги.

В 2018 было установлено, что перевозчик нарушает Закон о защите конкуренции. "Пассажиравтотранс" обязали пересмотреть тарифы. Тогда же организация оплатила штраф в размере 300 тыс. рублей, однако предписание так и не исполнила. За это УФАС назначило повторный штраф в размере 400 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Красногвардейском районе открылся новый автобусный маршрут.

Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс" / VK