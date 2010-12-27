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"Пассажиравтотранс" заплатит штраф в размер 400 тыс. рублей
Сегодня, 9:29
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nadezhda_sib

"Пассажиравтотранс" заплатит штраф в размер 400 тыс. рублей

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УФАС установило, что организация нарушила Закон о защите конкуренции.

УФАС России по Петербургу в очередной раз оштрафует "Пассажиравтотранс". Дело в том, что перевозчик не исполнил предписание антимонопольной службы об установлении экономически обоснованных тарифов, независящих от дальности маршрута. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

УФАС выявила, что "Пассажиравтотранс" устанавливает цену на билет в зависимости от дальности: чем длиннее маршрут, тем дороже стоимость, однако такой подход не отражает реальные затраты организации на оказание услуги. 

В 2018 было установлено, что перевозчик нарушает Закон о защите конкуренции. "Пассажиравтотранс" обязали пересмотреть тарифы. Тогда же организация оплатила штраф в размере 300 тыс. рублей, однако предписание так и не исполнила. За это УФАС назначило повторный штраф в размере 400 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Красногвардейском районе открылся новый автобусный маршрут. 

Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс" / VK

Теги: автобусы, пассажиравтотранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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