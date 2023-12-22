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"Оранжевый" уровень погодной опасности вновь продлен в Петербурге на двое суток
Сегодня, 12:21
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"Оранжевый" уровень погодной опасности вновь продлен в Петербурге на двое суток

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Причиной стали сильные морозы.

"Оранжевый" уровень опасности из-за погодных условий вновь продлен в Петербурге на двое суток. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 5 января. 

Росгидрометцентр продлил срок действия "оранжевого" уровня до 13:00 7 января из-за сильных морозов. 

Правительство Северной столицы рекомендует жителям и гостям города тепло одеваться и соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе. Кроме того, быть более внимательными стоит и водителям.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 6 января ожидается повышение температуры.

Фото: Piter.TV

Теги: оранжевый уровень опасности, сильные морозы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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