"Оранжевый" уровень погодной опасности вновь продлен в Петербурге на двое суток

Причиной стали сильные морозы.

"Оранжевый" уровень опасности из-за погодных условий вновь продлен в Петербурге на двое суток. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 5 января.

Росгидрометцентр продлил срок действия "оранжевого" уровня до 13:00 7 января из-за сильных морозов.

Правительство Северной столицы рекомендует жителям и гостям города тепло одеваться и соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе. Кроме того, быть более внимательными стоит и водителям.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 6 января ожидается повышение температуры.

Фото: Piter.TV