В Петербурге 6 января ожидается повышение температуры

Будет облачно, без существенных осадков.

В субботу, 6 января, на погоду в Петербурге повлияет южная периферия ядра скандинавского антициклона. В такой ситуации ожидается облачность с прояснениями, без существенных осадков, местами будет изморозь. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Температура воздуха в городе -16…-18 градусов, по Ленобласти -16…-21 градус, на востоке -25…-30 градусов. Ветер северо-восточный, северный 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

7 января без осадков, столбики термометров покажут -17…-19 градусов.

Фото: Piter.TV