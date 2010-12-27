Начальная цена аукциона по аренде – 12,3 тысячи рублей.

В среду, 11 декабря, стало известно о том, что в Петергофе выставили на торги "Оранжерею". Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга".

Начальная цена 12,3 тысячи рублей. Участникам предлагается получить право на аренду объекта. При этом победитель аукциона должен за 7 лет произвести реставрацию комплекса. Дело в том, что "Оранжерея" входит в культурное наследие "Дворцово-парковый ансамбль "Собственная дача"".

Аукцион анонсирован на 29 января 2020 года.

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Фото:wikipedia