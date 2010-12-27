Из Петербурга массово уходят строительные организации

В декабре текущего года банкротами стали не менее 30 строительных компаний.

В Петербурге каждая третья подрядная строительная организация находится на стадии банкротства. Об этом сообщил РБК.

В декабре текущего года банкротами стали не менее 30 строительных компаний с выручкой от ста миллионов рублей. Эксперты считают, что такое могло произойти и-за снижения подрядчиков в сфере строительства жилых домов. Ещё одна причина – рентабельность этого бизнеса стремится к нулю.

Как отметила гендир "ЭталонСтрой" Наталья Ловцевич, рентабельность снизилась из-за "обеления" экономики, ужесточения требований и законодательства.

Ранее у крупного застройщика сменился генеральный директор.

Фото: Piter.tv