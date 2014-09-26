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"Опель" и "Хендай" сгорели ночью на Пулковском шоссе
Сегодня, 8:06
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"Опель" и "Хендай" сгорели ночью на Пулковском шоссе

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Огонь тушили 10 спасателей МЧС.

В ночь на воскресенье, 19 сентября, в Московском районе вспыхнули два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Около 02:03 часов в диспетчерскую службы спасения поступила информация о пожаре на Пулковском шоссе, 43. Огонь прибыли тушить 10 сотрудников МЧС на двух спецмашинах. Как выяснилось, на парковке вспыхнули "Опель" и "Хендай".

Спустя 25 минут спасатели ликвидировали возгорание. Однако огонь полностью уничтожил автомобиль немецкого производства. Серьезно пострадала и южнокорейская иномарка. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что мужчину задержали за заведомо ложный донос о краже его машины за миллион рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: горят машины, парковка юлмарт, пулковское шоссе
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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