"Опель" и "Хендай" сгорели ночью на Пулковском шоссе

Огонь тушили 10 спасателей МЧС.

В ночь на воскресенье, 19 сентября, в Московском районе вспыхнули два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Около 02:03 часов в диспетчерскую службы спасения поступила информация о пожаре на Пулковском шоссе, 43. Огонь прибыли тушить 10 сотрудников МЧС на двух спецмашинах. Как выяснилось, на парковке вспыхнули "Опель" и "Хендай".

Спустя 25 минут спасатели ликвидировали возгорание. Однако огонь полностью уничтожил автомобиль немецкого производства. Серьезно пострадала и южнокорейская иномарка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что мужчину задержали за заведомо ложный донос о краже его машины за миллион рублей.

Фото: Piter.tv