Джо Байден рассказал об обеспокоенности распространеним новым штаммом ковида.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что штамм коронавируса "омикрон" стал доминирующим в США. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления перед журналистами в Белом доме. Политик добавил, что южноафриканскому варианту ковида удалось добраться даже до сотрудников его администрации.

Омикрон" передается так легко, поэтому мы видим, как коронавирусом заражаются полностью вакцинированные люди…даже в Белом доме среди вакцинированных от "омикрона"."Омикрон" теперь доминирует в стране, это произошло так быстро. Джо Байден, президент США

Лидер страны призвал население пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, так как без прививки существует вероятность оказаться в больнице или даже погибнуть от заражения. Байден добавил, что поставил себе бустерную дозу. Он уверен, что ревакцинация позволит гражданам меньше волноваться о COVID-19.

Президент США Джо Байден завел щенка.

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