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"Охту Молл" эвакуировали из-за лжеминеров
Сегодня, 21:20
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smirenny

"Охту Молл" эвакуировали из-за лжеминеров

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Специалисты не обнаружили взрывчатку.

В понедельник, 7 сентября, петербуржцев ждал неприятный "сюрприз": торговый центр "Охта Молл" пришлось закрыть из-за сообщений о минировании. 

Анонимы сообщили, что зданию угрожает опасность. Всех посетителей и администрацию эвакуировали. На место прибыли специалисты для проведения проверки и не обнаружили ничего подозрительного. Очевидцы отметили, что работников ТЦ через какое-то время пустили внутрь, а вот удалось ли попасть туда покупателям – неизвестно.

Ранее мы писали, что в Петербурге неизвестные "заминировали" десять ТЦ и 17 детских садов.

Фото:Piter.TV

Теги: эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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