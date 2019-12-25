"Охту Молл" эвакуировали из-за лжеминеров

Специалисты не обнаружили взрывчатку.

В понедельник, 7 сентября, петербуржцев ждал неприятный "сюрприз": торговый центр "Охта Молл" пришлось закрыть из-за сообщений о минировании.

Анонимы сообщили, что зданию угрожает опасность. Всех посетителей и администрацию эвакуировали. На место прибыли специалисты для проведения проверки и не обнаружили ничего подозрительного. Очевидцы отметили, что работников ТЦ через какое-то время пустили внутрь, а вот удалось ли попасть туда покупателям – неизвестно.

Ранее мы писали, что в Петербурге неизвестные "заминировали" десять ТЦ и 17 детских садов.

Фото:Piter.TV