"Одноклассники" запускают онлайн-экскурсии для слабослышащих людей на языке жестов

Первая трансляция пройдет в ГМИИ им. А.С. Пушкина 14 мая в 12:00 по московскому времени.

Социальная сеть "Одноклассники" запускает онлайн-экскурсии в крупнейших музеях России для слабослышащих людей. Их будут проводить глухонемые экскурсоводы на языке жестов. Об этом сообщает пресс-служба "Одноклассников" в Twitter.

В ходе экскурсий неслышащие сотрудники музея с помощью прямых эфиров в стриминговом приложении OK Live будут знакомить глухих и слабослышащих пользователей с экспозициями на жестовом языке. Пресс-служба "Одноклассников"

Участие в проекте принимают ведущие музеи Петербурга и Москвы, среди которых ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музей современного искусства "Гараж", Третьяковская галерея, Русский музей, Московский музей современного искусства и Московский Мультимедиа Арт Музей. Трансляции экскурсий можно посмотреть с любого устройства. Найти их можно по хештегу #музейвслух. Первая трансляция состоится в ГМИИ им. А.С. Пушкина 14 мая в 12:00 по московскому времени.

Ранее мы писали, что в Петербурге открылась трехчасовая экскурсия по местам "Незнакомки" Блока.

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