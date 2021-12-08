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В Приморском районе школьники сломали позвоночник однокласснику
Сегодня, 14:23
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В Приморском районе школьники сломали позвоночник однокласснику

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Его состояние оценили как удовлетворительное, от госпитализации отказался.

В Приморском районе Петербурга 14 октября 7-летний школьник самостоятельно обратился в медицинское учреждение с переломом седьмого позвонка. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам пострадавшего, 13 октября в школе по Аэродромной улице трое одноклассников подняли его за руки и ноги и кинули спиной на стол. Его состояние оценили как удовлетворительное, от госпитализации отказался. 

Проводится проверка. Детали выясняются. 

Ранее на Piter.TV: в больницу со следами удушения попал ученик 5 класса из Кировского района.

Фото: Piter.TV

Теги: одноклассники, сломали позвоночник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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