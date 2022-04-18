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В больницу со следами удушения попал ученик 5 класса из Кировского района
Сегодня, 11:34
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В больницу со следами удушения попал ученик 5 класса из Кировского района

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Между пострадавшим и его матерью произошел конфликт из-за мобильного телефона.

В детскую городскую больницу№5 им. Филатова госпитализирован 11-летний мальчик из Кировского района. 14 октября его нашла мать в комнате их квартиры со следами удушения. Об этом стало известно Piter.TV.

Между пострадавшим и его матерью произошел конфликт из-за мобильного телефона. Школьник попал в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии с асфиксией, поражением и отеком головного мозга.

В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Семья на профилактическом учете не состоит.

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении петербуржца, пытавшегося задушить сотрудника ДПС.

Фото: Piter.TV

Теги: кировский район петербурга, удушение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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