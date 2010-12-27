В Петербурге открылась трехчасовая экскурсия по местам "Незнакомки" Блока

Экскурсия начнется в центре города, а закончится - в Озерках.

В Музее истории Санкт-петербурга запустили экскурсию по следам Натальи Волоховой, возлюбленной аожта Александра Блока. Длительность прогулки составит для жителей три часа. За это время сотрудники музея познакомят желающих с несколькими значимыми местами для русского классика.

Экскурсия создана в часть празднования 140-летнего юбилея со дня рождения артистки Волоховой. Начало повествования о жизни той самой "Незнакомки" начнется у музея-квартиры Блока по улице Декабристов. Затем история продолжится по маршруту к театру имени Комиссаржевской, Башне Вяч и другим остановкам. Завершится экскурсия в Озерках. Приобрести билеты на мероприятие можно до пятого мая включительно.

Фото: Piter.tv

