Очередь за транспондерами для оплаты проезда ЗСД растянется до июня

Однако один из водителей сообщил журналистам, что такой же транспондер можно приобрести в магазине.

Транспондеры для оплаты проезда по Западному скоростному диаметру водителям выдадут только в начале июня. Эту информацию сообщило издание "Фонтанка", ссылаясь на одного из читателей.

Транспондеры выдают в компании "Магистрали Северной столицы". Как сообщили в пресс-службе организации, компания приняла решение изменить порядок их выдачи и открыла электронную запись. В пресс-службе добавили, что автомобилистам предлагают ждать до июня только потому, что раннее время уже занято другими.

Перед майскими праздниками довольно большой спрос на транспондеры. И идет большая программа по замене транспондеров. Ровно 7 лет назад мы начали распространять их крупными партиями, в том числе среди корпоративных клиентов. Пришел срок менять приборы, так как истекает срок службы элементов питания. Мы сталкиваемся с необходимостью замены достаточно больших объемов транспондеров. Чтобы не было ажиотажа, введена запись Сообщил "Фонтанке" пресс-секретарь компании Андрей Цапу.

Однако один из водителей сообщил журналистам "Фонтанки", что такой же транспондер можно приобрести в магазине. Там его стоимость равна 1200 рублей. Но в офисах "Магистрали Северной столицы" приборы отдают бесплатно.

Еще на прошлых выходных водители стали жаловаться, что транспондеры невозможно быстро получить. Наличие данного прибора дает возможность сэкономить во время проезда через пункт оплаты.

Фото: ВКонтакте.