Транспондеры для ЗСД временно не будут продавать в кассах взимания платы

Приобрести устройство для оплаты проезда можно в Центре продаж или заказать доставку.

С понедельника, 15 ноября, в кассах пунктов взимания платы Западного скоростного диаметра временно не будут продавать транспондеры. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".

Продажа приостановлена в целях профилактики распространения коронавируса. Информация об изменениях появится на сайте в и мобильном приложении.

Транспондеры можно купить в Центре продаж и обслуживания клиентов ЗСД, Он работает как в свободном режиме, так и по предварительной записи. Во втором случае прием осуществляется без очереди.

Также можно заказать доставку устройства с помощью сервиса igooods.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что новая развязка ЗСД с Лиговским проспектом и Воздухоплавательной улицей обойдется городу в 291,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV