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Транспондеры для ЗСД временно не будут продавать в кассах взимания платы
Сегодня, 9:07
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Транспондеры для ЗСД временно не будут продавать в кассах взимания платы

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Приобрести устройство для оплаты проезда можно в Центре продаж или заказать доставку.

С понедельника, 15 ноября, в кассах пунктов взимания платы Западного скоростного диаметра временно не будут продавать транспондеры. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".

Продажа приостановлена в целях профилактики распространения коронавируса. Информация об изменениях появится на сайте в и мобильном приложении. 

Транспондеры можно купить в Центре продаж и обслуживания клиентов ЗСД, Он работает как в свободном режиме, так и по предварительной записи. Во втором случае прием осуществляется без очереди. 

Также можно заказать доставку устройства с помощью сервиса igooods. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что новая развязка ЗСД с Лиговским проспектом и Воздухоплавательной улицей обойдется городу в 291,6 млн рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: транспондеры
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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