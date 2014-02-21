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Новая развязка ЗСД с Лиговским проспектом и Воздухоплавательной улицей обойдется городу в 291,6 млн рублей
Сегодня, 7:25
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Новая развязка ЗСД с Лиговским проспектом и Воздухоплавательной улицей обойдется городу в 291,6 млн рублей

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Победитель конкурса должен завершить работы за 9 месяцев.

АО "Западный скоростной диаметр" объявил конкурс на разработку проектно-сметной документации на строительство развязки на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы. Город готов выделить на эти цели 291,6 млн рублей.

В соответствии с документацией, победитель конкурса должен завершить работы за 9 месяцев. Если разработанный организацией проект не пройдет госэкспертизу, ее ждет штраф.

Новая развязка должна связать Витебский проспект с Обводным каналом и Широтной магистралью в сторону центра к набережной Обводного канала и в обратном направлении.

Ранее мы писали, что в Ленобласти приступают к проектированию трассы от Новосаратовки до "Колы".

Фото: Piter.TV

Теги: зсд, строительство дороги
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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