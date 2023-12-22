В смене "Область добрых дел" приняли участие 60 волонтеров

Основной целью практики является проведение образовательных программ для добровольцев в возрасте от 14-ти до 35-ти лет, а также организация медиавстреч, викторин и квестов в различных муниципальных образованиях.

Традиционная ежегодная смена "Область добрых дел" собрала волонтёров из всех районов Ленинградской области. Добровольцы обсудили внедрение практики развития своего направления в регионе. В мероприятии приняли участие 60 человек.

Основной целью практики является проведение образовательных программ для добровольцев в возрасте от 14-ти до 35-ти лет, а также организация медиавстреч, викторин и квестов в различных муниципальных образованиях. На протяжении двух дней участники лагеря обмениваются опытом, представляют свои проекты и проходят тренинги по работе волонтёрских команд.

Мероприятие было организовано при поддержке комитета по молодежной политике Ленинградской области.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)