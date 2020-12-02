"ОСК" ищет аудитора, готова заплатить за три года 62 млн рублей

Речь идет о работе с отчетностью, составленной как по российским, так и по международным стандартам.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" ("ОСК", Петербург) ищет аудитора. Компания разместила закупку. По итогам ее конкурса планирует определить фирму-партнера.

Речь идет об аудите отчетности, составленной как по российским, так и международным стандартам (консолидированной). За работу с документами в 2021-2024 годах АО "ОСК" готова заплатить 61,7 млн рублей.

Что касается консолидированной отчетности, то корпорация напоминает, что в так называемый периметр консолидации помимо материнской компании входят дочерние и зависимые общества. "ОСК" ждет от компаньона не только собственного аудиторского заключения, но и конфиденциального отчета руководству.

Заявки от аудиторских компания корпорация принимает до 5 мая.

Как известно, "ОСК" объединяет ведущие предприятия судостроительной отрасли России. В том числе, "Адмиралтейские верфи", "Санкт-Петербурское морское бюро машиностроения "Малахит", "Средне-Невский судостроительный завод", "Выборгский судостроительный завод", "Балтийский завод".

Как сообщало ранее Piter.tv, Петербург и корпорация подписали соглашение о взаимодействии.

Фото: aoosk.ru