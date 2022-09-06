"Нулевые чтения" закона о бюджете Петербурга стартуют 25 августа

Александр Бельский отметил, что подготовлен пакет предложений "с земли".

25 августа в ЗакСе начнутся "Нулевые чтения" закона о бюджете Петербурга. Об этом сообщил председатель городского парламента Александр Бельский в своем телеграм-канале.

Спикер отметил, что подготовлен пакет предложений "с земли" – при разработке проектов депутаты общались с администрацией районов, комитетами и жителями Северной столицы.

В этом году мы вновь скорректировали формат "Нулевых чтений". Расходную часть рассмотрим в разрезе исполнения 18 государственных программ Петербурга. Александр Бельский, спикер ЗакСа

Ранее на Piter.TV: депутаты ЗакСа предложили продлить детские пособия до 18 лет.

Фото: Piter.TV