Строительство трассы М-7 через Удельный парк могут отменить в Петербурге

По словам Левакина, комитет не против присвоить территории статус ЗНОП.

Стало известно, что проектирование трассы М-7 через Удельный парк не ведется. В Смольном не возражают, чтобы участку вернули рекреационный статус. Об этом 6 сентября заявил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин в ходе "нулевых" чтений про проекту бюджета города на 2023-2025 годы.

Депутат от КПРФ Ирина Иванова задала вопрос о возврате "зеленого" статуса части парка, которая была зарезервирована под дорожное строительство. По словам Левакина, проектирование не ведется, и комитет не против присвоить территории статус ЗНОП.

Фото: Piter.tv

