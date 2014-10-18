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Строительство трассы М-7 через Удельный парк могут отменить в Петербурге
Сегодня, 20:46
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Строительство трассы М-7 через Удельный парк могут отменить в Петербурге

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По словам Левакина, комитет не против присвоить территории статус ЗНОП.

Стало известно, что проектирование трассы М-7 через Удельный парк не ведется. В Смольном не возражают, чтобы участку вернули рекреационный статус. Об этом 6 сентября заявил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин в ходе "нулевых" чтений про проекту бюджета города на 2023-2025 годы. 

Депутат от КПРФ Ирина Иванова задала вопрос о возврате "зеленого" статуса части парка, которая была зарезервирована под дорожное строительство. По словам Левакина, проектирование не ведется, и комитет не против присвоить территории статус ЗНОП.

Фото: Piter.tv
 

Теги: зноп, нулевые чтения, территория, удельный парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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