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"Новая газета" сообщает, что в Чечне заметили федеральные войска
Сегодня, 11:55
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matveyvn

"Новая газета" сообщает, что в Чечне заметили федеральные войска

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Власти республики лишь предполагают, что это могут быть учения.

"Новая газета" сообщает, что в Чечне заметили федеральные войска. По информации издания, жители Надтеречного района республики увидели скопление военных машин и палаточные городки. Они рассказывают, что в Чечню въехали "Уралы". Техника и места дислокации, по сведениям источников газеты, находятся рядом с сёлами Братское, Бено-Юрт, Знаменское.

Как пишет "Новая", региональные власти о нахождении федеральных войск на территории республики не знали. Они лишь предполагают, что это могут быть учения. При этом, как отмечает газета, во время учений приказ оформляется в межведомственном формате. Поэтому местные военные должны знать о местах дислокации и задачах на учения.

Ранее Кадыров посетил больницу для пациентов с коронавирусом.

Теги: арммия рф, оружие, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 12:24

А что?Чечня-не Россия?Почему там не должно быть войск,или я чего-то не знаю?

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 12:42

это когдаИМ надо он Россия...

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Аноним
Сегодня 12:28

А вот новой то газете какое дело, что о передвижении каждой части будут следить. Федеральные войска будут располагаться там где необходимо.

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Аноним
Сегодня 12:37

Положение границы между регионами   регулируется федеральным центром- об этом Мишустин сказал Кадырову.

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Аноним
Сегодня 12:02

А почему им там не быть (федеральным войскам) ,это территория РФ

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Аноним
Сегодня 12:30

чечня этои рф федеральные войска  в чечне всегда были

 

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Аноним
Сегодня 12:20

Кадров помощи запросил. Могут и свергнуть. 

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Аноним
Сегодня 12:14

Не переживайте, очередное размещение  на постой...

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