Власти республики лишь предполагают, что это могут быть учения.

"Новая газета" сообщает, что в Чечне заметили федеральные войска. По информации издания, жители Надтеречного района республики увидели скопление военных машин и палаточные городки. Они рассказывают, что в Чечню въехали "Уралы". Техника и места дислокации, по сведениям источников газеты, находятся рядом с сёлами Братское, Бено-Юрт, Знаменское.

Как пишет "Новая", региональные власти о нахождении федеральных войск на территории республики не знали. Они лишь предполагают, что это могут быть учения. При этом, как отмечает газета, во время учений приказ оформляется в межведомственном формате. Поэтому местные военные должны знать о местах дислокации и задачах на учения.

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