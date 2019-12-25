"Новая газета" сообщает, что в Чечне заметили федеральные войска. По информации издания, жители Надтеречного района республики увидели скопление военных машин и палаточные городки. Они рассказывают, что в Чечню въехали "Уралы". Техника и места дислокации, по сведениям источников газеты, находятся рядом с сёлами Братское, Бено-Юрт, Знаменское.
Как пишет "Новая", региональные власти о нахождении федеральных войск на территории республики не знали. Они лишь предполагают, что это могут быть учения. При этом, как отмечает газета, во время учений приказ оформляется в межведомственном формате. Поэтому местные военные должны знать о местах дислокации и задачах на учения.
Ранее Кадыров посетил больницу для пациентов с коронавирусом.
Обсуждение ( 0 )
А что?Чечня-не Россия?Почему там не должно быть войск,или я чего-то не знаю?
это когдаИМ надо он Россия...
А вот новой то газете какое дело, что о передвижении каждой части будут следить. Федеральные войска будут располагаться там где необходимо.
Положение границы между регионами регулируется федеральным центром- об этом Мишустин сказал Кадырову.
А почему им там не быть (федеральным войскам) ,это территория РФ
чечня этои рф федеральные войска в чечне всегда были
Кадров помощи запросил. Могут и свергнуть.
Не переживайте, очередное размещение на постой...