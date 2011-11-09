"Норвежская Астрид Линдгрен" встретилась с читателями в Петербурге

Мировое признание писательнице принесла книга "Вафельное сердце".

Детская писательница Мария Парр, получившая мировое признание благодаря книге "Вафельное сердце", встретилась с читателями в Петербурге. Об этом пишут "Санкт-Петербургские ведомости".

После выхода повести норвежскую писательницу начали называть "новой Астрид Линдгрен". Сравнение со знаменитой шведкой женщине, безусловно, льстит, однако в последнее время она от него устала. Об этом Парр заявила на недавней встрече с петербургскими поклонниками.

Стройной блондинке с голубыми глазами 38 лет. Она родилась, выросла и до сих пор живет на маленьком хуторе, вдали от больших городов, шума и суеты.

Это полная противоположность Санкт-Петербургу. От силы у нас человек 500 живут. Все друг друга знают. Мария Парр

Примерно на таком же хуторе, в бухте Щепки-Матильды, живут герои книги "Вафельное сердце". 9-летний Трилле и его одноклассница Лена постоянно ищут на свою голову приключений. Но эта история совсем не о детских шалостях, а, прежде всего, о настоящей дружбе и любви.

В России книга вышла в 2007 году. За минувшие годы Мария Парр написала еще две книги под названием "Вратарь и море" (продолжение "Вафельного сердца") и "Тоня Глиммердал".

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Фото: Википедия / Andrva